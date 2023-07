Τεράστιο το πύρηνο μέτωπο και στην Κέρκυρα: Οι κάτοικοι δεν υπακούν στο «112» και αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας του δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, κάτοικοι και εθελοντές, δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Κέρκυρα κοντά στην περιοχή Περίθεια στο όρος Παντοκράτορας, ενώ από τη μάχη της κατάσβεσης αποσύρθηκαν μόλις έπεσε το σκοτάδι τα εναέρια μέσα.

🆘If you are in Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia & Sinies, evacuate now to Kasiopi

🧯Wildfire in your area

📍 Follow instructions of Authorities#Σάντα #Μέγκουλα #Πόρτα #Παλιά_Περίθεια & #Σινιές, εκκενώστε τώρα προς #Κασσιόπη #Corfu #kerkira #κερκυρα #news #fire #now pic.twitter.com/B3zHBSPUyl