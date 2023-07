Ο πατέρας του αστυνομικού που έσωσε παιδί από τη φωτιά κι έγινε πρωτοσέλιδο στη Mirror: «Ένιωσα συγκίνηση» (vid)

Viral έγινε η φωτογραφία του αστυνομικού που έσωσε ένα παιδάκι μέσα από τις φλόγες στα Δερβενοχώρια.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία με τον νεαρό αστυνομικό να έχει στην αγκαλιά του και να σώζει από τη φωτιά στα Δερβενοχώρια ένα παιδάκι.

Η φωτογραφία έγινε viral και πρωτοσέλιδο στη Mirror. Ο πατέρας του ήρωα αστυνομικού Παύλου Τερζόγλου, Χρήστος μίλησε την εκπομπή «Καλοκαίρι Yes» του OPEN για το πως ένιωσε όταν είδε τον γιο του.

