Guns N' Roses στο ΟΑΚΑ: Ανυπομονούμε για τη... ζούγκλα των Axl, Slash και Duff!

Το πιο επιδραστικό rock αμερικανικό συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα έρχεται για κλείσει ένα κύκλο συναυλιών με τελευταίο σταθμό την Αθήνα, στις 22 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει την ιστορία των θρύλων Guns N' Roses και να χωρέσει μέσα σε λέξεις την απεριόριστη τρέλα του Axl Rose, την υπέροχη στωικότητα του Slash και το coolness του Duff; Το συγκρότημα των εκατοντάδων επιτυχιών με ύμνους όπως το Welcome to The Jungle, Don't Cry, November Rain, Sweet Child of Mine, Estranged, Patience και πολλά άλλα κομμάτια χαραγμένα στη μνήμη μας, έρχονται για να μας ροκάρουν, τόσα χρόνια μετά το 1993 και την τελευταία τους επίσκεψη.

Γεμάτα στάδια, αρένες, πάρκα και ατελείωτη αγάπη από τον κόσμο, μετατρέπει το κάθε live των Guns N' Roses σε ταξίδι στο παρελθόν. Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, το συγκρότημα να έχει περάσει πολλά αλλά η φρεσκάδα τους είναι δεδομένη κάθε φορά που πατάνε τη σκηνή. Άλλωστε, το πόσο κεφάτοι είναι που επέστρεψαν στις σκηνές, φαίνεται και από το μακρύ setlist που συνοδεύει τις εμφανίσεις τους.

Στην περιοδεία τους “Not In This Lifetime…”, πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια και έρχονται στην Αθήνα για να γίνει αντιληπτό και στο ελληνικό κοινό το τί είναι αυτό που τους έφερε στην κορυφή του ροκ. Τη συναυλία ανοίγουν οι The Last Internationale, γνωστοί για τα εκρηκτικά τους live οι οποίοι θα φροντίσουν να μας απογειώσουν λίγο πριν δούμε στη σκηνή, ΜΑΖΙ, Axl, Slash, Duff, 30 χρόνια μετά...

Προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ και διαβάζουμε περισσότερα για την ιστορία της μπάντας, ανακαλύπτοντας 5... ενδιαφέροντα facts:

- Ο μύθος λέει πως το Sweet Child of Mine γράφτηκε μέσα σε πέντε λεπτά. Μάλιστα ο Slash το θεωρεί... υπερτιμημένο.

- Ο δίσκος "Appettite for Destruction" πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και είναι το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ.

- Ο Slash, παραλίγο να αφήσει την κιθάρα για το BMX καθώς σκόπευε να ασχοληθεί σε επαγγελματικό επίπεδο.

- Heads of Amazon. Το εναλλακτικό όνομα που είχε στο μυαλό του ο Axl για να ονομάσει το συγκρότημα.

- Το line up του συγκροτήματος έχει αλλάξει 22 φορές από την πρώτη μέρα.

THE LAST INTERNATIONALE: 18:30 – 19:15

GUNS N’ ROSES: 20:00 – 23:30

