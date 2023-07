Ο θανατηφόρος ιός της γάτας που καταλαμβάνει την Κύπρο θα μπορούσε να είναι «καταστροφικός» για το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι άνθρωποι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό μηχανικά μέσω των βουρτσών περιποίησης, των σκουπιδιών για την άμμο της γάτας, ακόμη και με τα πόδια και τα χέρια τους.

Οι κτηνίατροι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με έναν θανατηφόρο ιό της γάτας που προκαλεί χάος στην Κύπρο και τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες εάν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λοιμώδης περιτονίτιδα των αιλουροειδών (FIP), που προκαλείται από τον κοροναϊό των αιλουροειδών (FCoV), έχει οδηγήσει σε ένα καταστροφικό ξέσπασμα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα το θάνατο περίπου 300.000 γατών από τον Ιανουάριο, όπως αναφέρει το Sky News. Επί του παρόντος, υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές για τις γάτες που προσβάλλονται από FIP.

Ενώ ο FCoV είναι σχετικά κοινός και εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ των γατών, οι περισσότερες μολυσμένες γάτες δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιός μεταλλάσσεται σε FIP, μια πολύ πιο σοβαρή μορφή της νόσου με χαμηλό ποσοστό επιβίωσης.

Deadly cat virus in Cyprus could be 'potentially catastrophic for UK' https://t.co/lsyRvqo6qe