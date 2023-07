Ρίχνει τους τόνους ο Ερντογάν: «Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα F-16 εναντίον της Αθήνας»

Η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς στο μέλλον τόνισε ο Ερντογάν από τη Λιθουανία.

«αισιόδοξος» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την αγορά των F-16 από τις ΗΠΑ και έστειλε μήνυμα στην Ουάσιγκτον πως «δεν τα χρησιμοποιήσαμε ποτέ εναντίον της Ελλάδας και δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε στο μέλλον».

Erdogan on Greece says his aim is to gain more friends rather than gaining more enemies.



“We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece moving forward”



He basically responded to the US Senators on their concerns regarding the sale pic.twitter.com/2UUXY6HUu6