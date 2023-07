Πρώτο trailer και πληροφορίες για το EA Sports FC 24 (vid)

Ο Χάαλαντ στο εξώφυλλο και γνωστοί ποδοσφαιριστές σε δράση.

Η EA Sports δημοσίευσε το πρώτο trailer για το EA Sports FC 24 και παράλληλα ανακοίνωσε την online αποκάλυψη του τίτλου για τις 13 του μήνα.

Το νέο παιχνίδι (που αποτελεί την εξέλιξη στη σειρά FIFA) θα φέρει τον Χάαλαντ στο εξώφυλλο της βασικής έκδοσης και πάνω από 30 αθλητές σε αυτό της συλλεκτικής.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει όλες τις γνωστές ομάδες και τα πρωταθλήματα, αλλά και μεγάλες διοργανώσεις όπως το UEFA Champions League.

Το ειδικό online event ανακοίνωσης θα μεταδοθεί στις 19.30 ώρα Ελλάδος την Πέμπτη και θα διαρκέσει αρκετά λεπτά, όπου και θα μιλήσουν εκπρόσωποι της EA Sports, όσο και ειδικοί καλεσμένοι.

Μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα, λοιπόν, γνωρίστε τη νέα εποχή του ποδοσφαίρου της EA!

Ταυτόχρονα, μπορείτε να πάρετε και μια γεύση από το εξώφυλλο της συλλεκτικής, μέσα από το παρακάτω tweet.

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa