Ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι, Σέρχιο Αγουέρο, εθεάθη με κουκούλα και γυαλιά στο World Series of Poker να διεκδικεί επάξια το πρώτο βραβείο των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι , Σέρχιο Αγουέρο , μεταμφιέστηκε και προσπάθησε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πόκερ.

Ο πρώην Αργεντίνος επιθετικός απαθανατίστηκε στο ετήσιο World Series of Poker - αλλά προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα πάνω του και εθεάθη με μια ύπουλη μεταμφίεση.

Ο 35χρονος Αγουέρο αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο το 2021 μετά από πόνους στο στήθος κατά τη διάρκεια της εντός έδρας ισοπαλίας της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές. Διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία, πήρε τον χρόνο του και μετά από λίγο καιρό αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα τον Δεκέμβριο του 2021!

Ο Αργεντίνος είναι λάτρης του πόκερ και την τελευταία εβδομάδα επιχείρησε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Aguero μπήκε στην Day 1C του World Series of Poker τουρνουά συμμετείχαν πάνω από 10.000 παίκτες!

Ο ταλαντούχος πρώην ποδοσφαιριστής κέρδισε τις εντυπώσεις την πρώτη μέρα αφού τελείωσε με 87.000 μάρκες από ένα αρχικό stack 60.000 – περίπου στο μέσο μέγεθος στοίβας. Στην πραγματικότητα, το stack του ήταν μεγαλύτερο από αυτό με το οποίο οι πρώην πρωταθλητές Scott Blumstein, Espen Jorstad και Ryan Reiss μπορούσαν να τελειώσουν τη μέρα.

From bagging the winning goal to win a @premierleague title to bagging chips in the WSOP Main Event? @aguerosergiokun has joined the field pic.twitter.com/mZUQxoifYd