Παίκτες του NBA είδαν ήδη το νέο Call of Duty (pics)

Στο πλαίσιο του NBA Summer League και σε μια ειδική εκδήλωση.

Κάποιοι παίκτες του NBA είχαν την ευκαιρία να δουν το νέο Call of Duty που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023.

Το σχετικό mini event έγινε στο πλαίσιο του NBA Summer League στο Las Vegas και από τις φωτογραφίες που ανέβηκαν μπορεί κανείς να κατανοήσει το περιεχόμενό του.

Η παρουσίαση έγινε σε PS5 και μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν έπαιξαν το game ή απλά παρακολούθησαν κάποια παρουσίαση. Στα σχετικά banners υπάρχει το νέο λογότυπο του παιχνιδιού που είναι πιο τετραγωνισμένο και που θα συνοδεύει την κυκλοφορία της σειράς για το 2023.

Από τις πληροφορίες που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα, το Call of Duty αναπτύσσεται από την Sledgehammer Games με την εποπτεία της Infinity Ward και θα είναι κάτι σαν expansion του Call of Duty: Modern Warfare II.

Οι χάρτες και τα modes του βασικού τίτλου θα είναι συμβατοί, οπότε όσοι έχουν αγοράσει το περσινό game θα μπορούν να… κουβαλήσουν και την πρόοδό τους.

Here’s an image — they’re being shown a demo of COD 2023, but only playing Warzone pic.twitter.com/DU9WcZR2dp