Συνεχίζονται οι πορείες κατά της αστυνομικής βίας στη Γαλλία (vid)

Στο Παρίσι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν να διαμαρτυρηθούν κατά της αστυνομικής βίας το μεσημέρι σε μια ετήσια διαδήλωση στη μνήμη του Ανταμά Τραορέ, ενός νεαρού άνδρα που πέθανε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς το 2016.

Διαμαρτυρίες κατά της αστυνομικής βίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, μετά τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό.

Ειδικότερα, στο Παρίσι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν να διαμαρτυρηθούν κατά της αστυνομικής βίας το μεσημέρι σε μια ετήσια διαδήλωση στη μνήμη του Ανταμά Τραορέ, ενός νεαρού άνδρα που πέθανε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς το 2016. Η συγκέντρωση αυτή είχε απαγορευτεί από τις αρχές που επικαλέστηκαν «κίνδυνους διατάραξης της δημόσιας τάξης».

Η Ασα Τραορέ, αδερφή του Ανταμά που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά της αστυνομικής βίας μετά από τον θάνατο του αδελφού της, μίλησε στην Πλατεία Δημοκρατίας μπροστά σε πολλούς βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία και περικυκλωμένη από πολλούς αξιωματικούς δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Κάνουμε πορεία για τη νεολαία, για να καταγγείλουμε την αστυνομική βία. Επιτρέπουν πορείες των νεοναζί, αλλά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε πορεία», είπε αναφερόμενη σε μια πορεία εκατοντάδων ακροδεξιών τον περασμένο Μάιο στο Παρίσι που είχε προκαλέσει διαμάχη επειδή οι αρχές έδωσαν άδεια για τη διεξαγωγή αυτής.

The BRAV-M (Motorized brigade for the repression of violent action) is known for its aggressive behaviors towards journalists during protests #France #Paris https://t.co/XUKHFjpprG