Λάμα εμφανίστηκε σε γάμο ντυμένο γαμπρός και οι καλεσμένοι άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες που παρουσιάζουν ένα λάμα να παρευρίσκεται σε ένα γάμο ντυμένο με κοστούμι.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να σταματήσουν να γελάνε καθώς οι φωτογραφίες ενός λαμά ντυμένου γαμπρού σε γάμο έχουν γίνει viral. Οι γάμοι, που συχνά διαφημίζονται ως η «καλύτερη μέρα της ζωής σας», μπορεί να είναι ακριβοί και γεμάτοι πίεση, αλλά αυτό το λάμα γαμπρός έχει προσθέσει μια πινελιά ξεγνοιασιάς στην περίσταση.

Ο Adam και η Tara αποφάσισαν να κάνουν την ημέρα του γάμου τους στο Maison Albion στη Νέα Υόρκη ακόμη πιο αξέχαστη, επιστρατεύοντας τις υπηρεσίες του Llama Adventures. Αυτό το παρακλάδι της Buffalo Creek Llamas παρέχει λάμα για διάφορες εκδηλώσεις, όπως πάρτι, παρελάσεις, επισκέψεις σε σπίτια και γάμους. Με χρέωση 150 δολαρίων ανά ώρα μπορεί κάποιος να έχει ένα λάμα να κοσμεί την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Losing my mind at this llama dressed like a groomsman pic.twitter.com/iEzTrsTZhn