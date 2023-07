O IShowSpeed άναψε πυροτεχνήματα μέσα στο σπίτι του και παραλίγο να τραυματιστεί (vid)

Για μια ακόμη φορά ο ενθουσιώδης νέος κερδίζει τα βλέμματα του διαδικτύου. Αυτή την φορά αφορμή στάθηκε ο εορτασμός του για την ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο IShowSpeed, ο συχνά χαοτικός YouTuber που είναι γνωστός για τα άγρια καμώματά του, αποφάσισε να γιορτάσει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αμερικής με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που για άλλη μια φορά προκάλεσε χάος. Σε μια ανησυχητική περίπτωση déjà vu, η επιλογή του για διασκέδαση παραλίγο να βάλει φωτιά σε ένα σπίτι, επαναλαμβάνοντας το περιστατικό που οδήγησε στην κλήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σπίτι του ακριβώς πριν από ένα χρόνο.

Όταν δεν εμπλέκεται σε δυνητικά εμπρηστικές καταστάσεις, ο IShowSpeed μπορεί να βρεθεί να εμπλέκεται σε σωματικές διαμάχες στο FA Cup ή να χαρίζει απλόχερα Tesla μαζί με τον David Dobrik. Η διαδικτυακή του περσόνα είναι συνώνυμη του χάους και τον έχει εκτοξεύσει σε αστέρι του διαδικτύου. Με ένα σημαντικό κοινό 18,1 εκατομμυρίων συνδρομητών στο κύριο κανάλι του, η δημοτικότητά του συνεχίζει να εκτοξεύεται στα ύψη.

IShowSpeed needs to be banned from using fireworks pic.twitter.com/3BqrrwLy3S