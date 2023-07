Ο John Dimmig, ένας 33χρονος κάτοικος του Lake Worth, αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, αφού εισέβαλε σε ένα Airbnb και ανακάλυψε τη σύζυγό του να επιδίδεται σε ερωτικές περιπτύξεις έναν άλλο άνδρα

Ένα πρόσφατο περιστατικό στη Φλόριντα έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, καθώς ένας σύζυγος κατηγορήθηκε για επίθεση εναντίον ενός άλλου άνδρα, τον οποίο έπιασε στο κρεβάτι με τη σύζυγό του. Η ιστορία, που μετέδωσε το CBS 2, αποκαλύπτει μια σκηνή θυμού και βίας που εκτυλίχθηκε στο Lake Worth.

Ο John Dimmig, ένας 33χρονος κάτοικος του Lake Worth, αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, αφού εισέβαλε σε ένα Airbnb και ανακάλυψε τη σύζυγό του να επιδίδεται σε ερωτικές περιπτύξεις έναν άλλο άνδρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα πρόσφατα και οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν μέσω αστυνομικής έκθεσης.

Μετά την κλήση στο 911, οι βοηθοί ανταποκρίθηκαν γρήγορα στη σκηνή, βρίσκοντας ένα ίχνος από πιτσιλιές αίματος σε όλο το σαλόνι. Ακολουθώντας τις σταγόνες αίματος έφτασαν στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος, όπου το θύμα, βαριά τραυματισμένο και γεμάτο αίμα, βρισκόταν ανάσκελα, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα για να σταματήσει την αιμορραγία.

