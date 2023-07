Η αποτυχημένη βουτιά του Rick Ross από βατήρα: «Πρώτα βούτηξαν τα γόνατα του και μετά αυτός» (vid)

Η προσπάθεια του γνωστού ράπερ να βουτήξει από βατήρα έχει κατακλύσει το διαδίκτυο, καθώς η απόπειρα του δεν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Είναι γνωστό πως ράπερ του βεληνεκούς του Rick Ross διοργανώνουν πάρτι με χιλιάδες κόσμο και άφθονο ποτό. Η διασκέδαση είναι στα ύψη και όλοι απολαμβάνουν τις πλουσιοπάροχες παροχές. Βέβαια τις περισσότερες φορές θα γίνει κάποιο ευτράπελο και αμέσως θα διοχετεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και στο πρόσφατο πάρτι που διοργάνωσε ο διάσημος ράπερ στην βίλα του, με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Το βίντεο έχει δημοσιευτεί σε όλες τις πλατφόρμες και έχει συγκεντρώσει παραπάνω από 11 εκατομμύριο προβολές.

Rick Ross' knees give out going off the diving board pic.twitter.com/nNEHTh5QJO