Με τη δυνατότητα να δημιουργήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το σκέλος της περιοδείας της Swift στην Αυστραλία είναι προγραμματισμένο από τις 16 έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση ότι η Taylor Swift θα προσθέσει την Αυστραλία στην πολυαναμενόμενη περιοδεία της Eras προκάλεσε οικονομική αισιοδοξία, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να αποφύγει την ύφεση. Καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ύφεσης στην Αυστραλία και η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, η άφιξη της περιοδείας της Swift θεωρείται ως πιθανή ώθηση στην οικονομία.

Η περιοδεία Eras, που διαφημίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, περιλαμβάνει 106 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, με αποκορύφωμα το Λονδίνο στα μέσα του 2024. Με τη δυνατότητα να δημιουργήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το σκέλος της περιοδείας της Swift στην Αυστραλία είναι προγραμματισμένο από τις 16 έως τις 25 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων τριών παραστάσεων στο Σίδνεϊ και δύο στη Μελβούρνη. Ο περιορισμένος αριθμός συναυλιών υποδηλώνει ότι οι θαυμαστές, γνωστοί ως Swifties, από όλη την Αυστραλία, ακόμη και από τη Νέα Ζηλανδία, μπορεί να ταξιδέψουν για να την παρακολουθήσουν.

Η χρονική συγκυρία της περιοδείας θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής, καθώς η οικονομία της Αυστραλίας αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες. Η μείωση του δείκτη αποταμίευσης των νοικοκυριών, που αναδεικνύει τους εισοδηματικούς περιορισμούς, επιτείνει τις οικονομικές προκλήσεις. Ωστόσο, ο James McIntyre του Bloomberg Economics πιστεύει ότι η γοητεία των μεγαθήριων όπως η Taylor Swift μπορεί να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να ξεπεράσουν την υποτονική εμπιστοσύνη και να αυξήσουν τις δαπάνες. Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, αντισταθμίζοντας την ανασχετική επίδραση των αυξήσεων των επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν τη δυσκολία να ποσοτικοποιηθεί ο ακριβής αντίκτυπος στην κατανάλωση, καθώς οι δαπάνες για αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία αναμένεται να είναι κλιμακωτές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προβλέπουν ένα φαινόμενο υποκατάστασης, όπου οι καταναλωτές ανακατευθύνουν τις δαπάνες τους προς εισιτήρια συναυλιών και συναφείς υπηρεσίες αντί για πρόσθετα έξοδα.

Economists say it could help the country avoid a recession. https://t.co/J7uoJ1ueDR