Primer Music Festival 2023: 26 & 27 Αυγούστου 2023 στην Πλατεία Νερού

Το Primer Music Festival, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στην Ελλάδα, επιστρέφει για τέταρτη χρονιά φέρνοντας στην Πλατεία Νερού ένα εκρηκτικό line up με τους David Guetta, Steve Angello, Lost Frequencies, James Hype, Acraze, Korolova, MistaJam και άλλους.

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Αυγούστου διάσημοι καλλιτέχνες της διεθνούς κι εγχώριας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλοι μαζί στο ίδιο stage.

Line up πρώτης ημέρας:

STEVE ANGELLO

Ο Eλληνοσουηδός Steven Patrik Josefsson Fragogiannis, κατά κόσμον Steve Angello, μέλος των Swedish House Mafia, είναι ο headliner της πρώτης μέρας του Primer Music Festival για ένα μοναδικό live DJ set το Σάββατο 26 Αυγούστου 2023. Ο Steve Angello, τα τελευταία χρόνια, έχει συγκεντρώσει υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα στάδια και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, έχει κατακτήσει τα charts παγκοσμίως κι έχει μετρήσει δισεκατομμύρια streams. Επιπλέον, εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις της πολυπόθητης λίστας "Top 100 DJs" του DJ Mag για δεκατέσσερα συνεχόμενα χρόνια έχοντας κατακτήσει 2 DJ Mag Awards, ενώ έχει κάνει επίσημα remixes για τον Justin Timberlake, τους Coldplay, τους Depeche Mode κ.ά. Με την ιδιαίτερη προσέγγισή του στην παραγωγή και το πάθος του για τη δημιουργία αξέχαστων μουσικών εμπειριών, ο Steve Angello έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην EDM.

LOST FREQUENCIES

O Βέλγος DJ-παραγωγός & δημιουργός τεράστιων επιτυχιών Lost Frequencies θα βρίσκεται στο line-up της πρώτης μέρας του Primer Music Festival, το Σάββατο 26 Αυγούστου 2023 στην Πλατεία Νερού.

Ο νεαρός DJ και παραγωγός έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, μετρώντας ήδη πάνω από 3 δισεκατομμύρια προβολές και streams σε YouTube και Spotify αντίστοιχα. Η τεράστια παγκόσμια επιτυχία του “Are You with Me” τον ανέδειξε ως τον πρώτο Βέλγο καλλιτέχνη που βρέθηκε στην κορυφή του Βρετανικού Top 40, αλλά και πολλών άλλων χωρών. Παρόμοια επιτυχία γνώρισε και η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του “Where Are You Now” αλλά και το τραγούδι του “Reality”, το οποίο έδωσε στον Lost Frequencies τον τίτλο του “Most played Belgian artist in Europe”. Ξεχωριστές στιγμές στην πορεία του μέχρι στιγμής αποτελούν τα remixes σε καλλιτέχνες όπως Miley Cyrus, Major Lazer, Ed Sheeran κ.ά. Σε συνέχεια της μεγάλης του δισκογραφικής επιτυχίας, o Lost Frequencies εμφανίστηκε ως headliner σε μερικά από τα μεγαλύτερα nightclubs και music festivals του πλανήτη όπως Tomorrowland, Coachella, EDC, κάνοντάς τον – προ πανδημίας – τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες live εμφανίσεις σε φεστιβάλ ανεξαρτήτως είδους.

KOROLOVA

Η Korolova, η διάσημη Ουκρανή DJ και παραγωγός θα βρεθεί στην Πλατεία Νερού το Σάββατο 26 Αυγούστου. Με όπλο το ταλέντο της κατάφερε πολύ γρήγορα να ξεχωρίσει συνδυάζοντας μοναδικά τη μελωδική house και techno μουσική. Τα δέκα χρόνια εμπειρίας στη μουσική δημιούργησαν την artist Korolova, τη χορεύτρια μπαλέτου από την Ουκρανία που κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να εμφανιστεί σε 60 shows σε 20 χώρες, να αγγίξει σχεδόν 5 εκ. streams και τα 30 εκ. views στο YouTube και να συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα labels του εξωτερικού. Τα γεμάτα μελωδικές περιπλανήσεις sets της αφηγούνται ιστορίες και παρασύρουν το κοινό σε μία άλλη διάσταση. Οι παραγωγές της, είτε solo είτε με άλλους καλλιτέχνες, συνδυάζουν την μελωδική techno και την progressive house και συχνά έχει υποστηριχτεί από τους πιο επιδραστικούς Djs παγκοσμίως όπως οι Tiesto, Pete Tong, Vintage Culture και πολλοί άλλοι.

Η μουσική εμπειρία του Primer Music Festival αναμένεται να ολοκληρωθεί με το line up της δεύτερης ημέρας, την Κυριακή 27 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής.

