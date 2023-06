Λαϊκή εξέγερση στην Γαλλία: Τεθωρακισμένα άρματα στους δρόμους κατεβάζει η κυβέρνηση

Για τέταρτη νύχτα συγκρούσεων ετοιμάζεται η Γαλλία, με την πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι βγαίνουν στους δρόμους τα τεθωρακισμένα.

Στη Γαλλία επιστρέφει ο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η κρίση και τα σοβαρά επεισόδια, εξαιτίας της εν ψυχρώ δολοφονίας 17χρονου από αστυνομικό, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.

Θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (..) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είναι έτοιμος για την προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού» έπειτα από την τρίτη νύκτα βίας, δηλώνουν πηγές της Γαλλικής Προεδρίας, την ώρα που Γάλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η Γαλλία βίωσε τρίτο συνεχόμενο βράδυ συγκρούσεων και επεισοδίων σε αρκετές πόλεις της τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά τον θάνατο εφήβου σε προάστιο του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο Ναέλ, 17 ετών, δολοφονήθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα κατά τη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη Γαλλία, το όριο ηλικίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης είναι τα 18 έτη.

Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Ο θάνατος του εφήβου είχε ήδη πυροδοτήσει ταραχές για δύο νύχτες, κυρίως στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, και το σενάριο επαναλήφθηκε τη νύχτα, παρά την πορεία που έγινε χθες Πέμπτη και οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε τα πνεύματα.

Η μητέρα του θύματος, πάνω σε αυτοκίνητο, φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ήταν στην κεφαλή της πορείας που ξεκίνησε από τη Ναντέρ, με τη συμμετοχή περίπου 6.200 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Η πορεία πήγε ως τον τόπο της τραγωδίας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Όμως η διαδήλωσε ολοκληρώθηκε με σύγχυση, επεισόδια, ρίψεις δακρυγόνων και πυροτεχνημάτων, κάποιες πυρκαγιές κι ένα ακίνητο να καταστρέφεται. Τουλάχιστο ένα υποκατάστημα τράπεζας υπέστη μεγάλες υλικές φθορές και οχήματα πυρπολήθηκαν.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αστυνομική πηγή του AFP, τα βίαια επεισόδια ενδέχεται να «γενικευτούν» τα «επόμενα βράδια», με «στοχευμένες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμβόλων του κράτους ή της κρατικής εξουσίας».

