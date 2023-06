Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε «ασυγχώρητο» και «αδικαιολόγητο» το περιστατικό ενώ την ίδια ώρα δήλωσε «συγκλονισμένος» για τον θάνατο του εφήβου.

«Πονάω για την Γαλλία μου», έγραψε στο Twitter, ο Κιλιάν Μπαπέ, λίγες ώρες μετά την δολοφονία ενός 17χρονου νεαρού, ο οποίος που σκοτώθηκε από αστυνομικό, κοντά στο Παρίσι.

«Αισθάνομαι άσχημα για την Γαλλία μου. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Όλες μου οι σκέψεις μου είναι στα αγαπημένα πρόσωπα και την οικογένεια του Ναέλ, αυτό το μικρό αγγελούδι που έφυγε τόσο γρήγορα», έγραψε στην ανάρτηση του ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Το χρονικό

Εκτεταμένα επεισόδια καταγράφονται στο Παρίσι μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση. Η οργή έχει μετατρέψει ξανά τους δρόμους σε πεδίο μάχης.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της. Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό- εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» – δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει.

Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν στη Γαλλία 31 άτομα, τραυματίστηκαν ελαφρά 24 αστυνομικοί και κάηκαν περίπου 40 αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι μητέρα του 17χρονου Νάελ κάλεσε σε πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη μπροστά από το κτίριο της περιφέρεια της Οτ-ντε-Σεν. «Είναι εξέγερση για το γιο μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μολονότι η αστυνομία διαβεβαίωνε πως η κατάσταση βρισκόταν «υπό έλεγχο» λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η ένταση συνεχίστηκε, εξαπλώθηκε και σε άλλα προάστια στο βόρειο τμήμα του Παρισιού. Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικές» ταραχές στις περιοχές Ανιέρ, Κολόμπ, Σουρέν, Ομπεριβιλιέ, Κλισί-σου-μπουά και Μαντ-λα-Ζολί.

Στη Ναντέρ, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ωδείο, όπου επενέβη γρήγορα η πυροσβεστική. Στη Μαντ-λα-Ζολί, πήρε φωτιά νηπιαγωγείο.

Πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και αυτοκίνητα, καταστράφηκαν υπόστεγα αυτοκινήτων. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν επανειλημμένα χρήση δακρυγόνων.