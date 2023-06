Flashback: Τα κορυφαία παιχνίδια του PlayStation 1 (vids)

Το Gazzetta θυμάται παιχνίδια που ξεχώρισε στην πορεία των ετών.

Στις αρχές του 1990, η Nintendo απευθύνεται στην Sony για τη δημιουργία ενός περιφερειακού CD-ROM για ενσωμάτωση στο SNES. Ο Ken Kutaragi και η ομάδα του στην Sony Computer Entertainment Japan ξεκινούν να το δουλεύουν, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια σε αυτή τη νέα μορφή αποθηκευτικού μέσου και να προσφέρει βελτιωμένα και τρισδιάστατα γραφικά. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών χαλάει την τελευταία στιγμή και η Sony αποφασίζει να μην πετάξει στα σκουπίδια τη δουλειά που είχε γίνει.

Έτσι, δημιουργεί τη δική της κονσόλα και βγαίνει στην αγορά με το πρώτο PlayStation που κάνει ντεμπούτο στις 3 Δεκεμβρίου 1994 στην Ιαπωνία, στις 9 Σεπτεμβρίου 1995 στην Αμερική και στις 29 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς στην Ευρώπη. Μέσα στην πορεία του στην αγορά, το PlayStation φιλοξένησε περί τα 3000 παιχνίδια της ίδιας της Sony και τρίτων συνεργατών και πέτυχε πωλήσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου αντιτύπων.

Μάλιστα ήταν η πρώτη οικιακή κονσόλα που πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια μονάδες! Μέσα στην πορεία των ετών, μερικοί από τους τίτλους του PlayStation έγραψαν ιστορία και χαρακτήρισαν ολόκληρη τη βιομηχανία και το Gazzetta θυμάται τους πιο σημαντικούς από αυτούς.

Blood Omen: Legacy of Kain (Silicon Knights, 1996)

To πρώτο σημαντικό action adventure της Silicon Knights για το PlayStation ήρθε με το Blood Omen: Legacy of Kain. Ο ήρωας Kain ανασταίνεται και παίρνει τη μορφή βαμπίρ και αναζητά εκδίκηση για το θάνατό του, ταξιδεύοντας στον μυθικό κόσμο της Nosgoth με στόχο να εξοντώσει τα μέλη του Κύκλου των Εννέα. Το gameplay αναμείγνυε στοιχεία action και RPG και παρουσίασε έναν ήρωα που αγάπησε όλη η gaming κοινότητα.

Castlevania: Symphony of the Night (Konami / 1997)

Μπορεί η αγορά να απολάμβανε την είσοδο των τρισδιάστατων γραφικών, αλλά η Konami σχεδίασε ένα μοναδικό 2D Castlevania που μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της σειράς. Ο παίκτης μπορούσε να εξερευνήσει ένα ολόκληρο κάστρο με τον Alucard και να αποκτήσει νέες δυνατότητες, με κάποια στοιχεία RPG.

Crash Bandicoot: Warped (Naughty Dog / 1998)

Η… σχεδόν μασκότ του PlayStation, o Crash Bandicoot, αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του και μετά τα πρώτα δύο games που έγραψαν ιστορία, ήρθε η ώρα για ένα τρίτο με έξτρα περιεχόμενο, όπως μηχανές, jetski και υποβρύχια εξερεύνηση. Μάλιστα, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα games για να το φτάσει κανείς σε ολοκλήρωση 100%.

Final Fantasy VII (Square Enix / 1997)

Το παιχνίδι που έμελλε να αλλάξει όλη την αγορά των RPGs με μια εξαιρετική ιστορία, pre-rendered backgrounds και μοναδικά animations. Ένας κόσμος γεμάτος πληροφορία, αποστολές και εχθρούς απλωνόταν σε 4 δισκάκια που προσέφεραν ατελείωτες ώρες δράσης. Μέσα σε όλα, ένας μυθικός εχθρός που δεν διστάζει να σκοτώσει έναν σημαντικό χαρακτήρα και ένας πρωταγωνιστής που οδηγείται από απλός μισθοφόρος σε σωτήρα της ανθρωπότητας.

Gran Turismo 2 (Polys Entertainment / 1997)

Το Gran Turismo κυκλοφόρησε από την Polys Entertainment (την εταιρεία που το 1998 μετονομάστηκε σε Polyphony Digital) και μετά την πρώτη έκπληξη που προκάλεσε με την πληθώρα αυτοκινήτων και πιστών, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια. Το Gran Turismo 2 έφερε ακόμη περισσότερα οχήματα και πίστες, καθώς και rally tracks και οδήγηση εκτός οδοστρώματος.

Metal Gear Solid (Konami /1998)

Ένα από τα πλέον θρυλικά παιχνίδια της Konami και του Hideo Kojima. Το παιχνίδι εστίαζε στο κομμάτι της stealth δράσης, με ένα εξαιρετικό σενάριο και εξέλιξε το είδος των τίτλων σε πολλαπλά επίπεδα. Για πρώτη φορά είδαμε καινοτόμες ιδέες, όπως τη μάχη με έναν χαρακτήρα που διάβαζε τις κινήσεις του παίκτη (Psycho Mantis) και απλά χρειαζόταν να αλλάξει κανείς θέση στην θύρα του χειριστηρίου του για να τον αντιμετωπίσει εύκολα.

Oddworld: Abe’s Odyssee (Oddworld Inhabitants / 1997)

Η σειρά Oddworld εμφανίστηκε με το PlayStation και για πάρα πολλά χρόνια είχε συνδεθεί μαζί του. Ο ήρωας Abe είναι φυλακισμένος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της φυλής του σε ένα εργοστάσιο και πρέπει να αντιμετωπίσει τους εχθρούς, να διασχίσει τις πίστες και να σώσει όσους περισσότερους από τους φίλους του γίνεται.

Resident Evil 2 (Capcom / 1998)

Το δεύτερο μέρος της σειράς Resident Evil θεωρείται από τα καλύτερα της σειράς. Μετά την πρώτη… κρυάδα επαφής με το franchise, η ιαπωνική εταιρεία προσφέρει μια νέα περιπέτεια με τους Leon και Claire στη Raccoon City, όπου και θα έρθουν αντιμέτωποι με πάρα πολλές εκπλήξεις και εχθρούς, καθώς και το Licker!

Silent Hill (Team Silent / 1999)

Η δεύτερη σειρά τρόμου που έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς ήρθε από την Team Silent το 1999. Με τη χρήση της ομίχλης, η ομάδα προγραμματισμού κατάφερε να κρύψει αρκετές από τις αδυναμίες του τότε συστήματος και hardware και προσέφερε μια εμπειρία γεμάτη τρόμο, χρησιμοποιώντας ακόμη και τον μηχανισμό ανάδρασης στο χειριστήριο DualShock.

Tekken 3 (Namco /1998)

Το δημοφιλές fighting franchise πατάει πλέον γερά στα πόδια του και προσφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο τρίτο μέρος της σειράς. Ο πυρήνας της μάχης παρουσιαζόταν βελτιωμένος, ενώ με τα νέα μοντέλα γραφικών η μάχη φαινόταν πιο ρεαλιστική από ποτέ. Πέραν αυτού, το περιεχόμενο που ήταν στο δισκάκι ήταν αρκετό και για πρώτη φορά προσέφερε και πολλά πράγματα για «ξεκλείδωμα».

Tomb Raider (Core Design / 1996)

Η ηρωίδα που άλλαξε για πάντα το gaming έφτασε στο PlayStation το 1996. Χρησιμοποιώντας ένα τρισδιάστατο μοντέλο και ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, η ομάδα ανάπτυξης προσέφερε μια μοναδική εμπειρία μάχης και εξερεύνησης για την πανέμορφη Lara Croft. Το παιχνίδι θεωρείται ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στην αγορά του gaming συνολικά.

Tony Hawk’s Pro Skater (Neversoft / 1999)

Ακόμη και σήμερα, το Tony Hawk’s Pro Skater θεωρείται ένα από τα καλύτερα αθλητικά games που έχουν κυκλοφορήσει. Προσέφερε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, όπου ο παίκτης χρησιμοποιούσε τον δημοφιλή skater για να συλλέξει αντικείμενα και πόντους και να ολοκληρώσει αποστολές πετυχαίνοντας την καλύτερη δυνατή επίδοση.

WipEout 2097 (Psygnosis / 1996)

Η σειρά WipEout εισήγαγε τους αγώνες με διαστημικά οχήματα και κατάφερε να κερδίσει τους κατόχους PlayStation από το πρώτο διάστημα παρουσίας στην αγορά. Πέραν, μάλιστα, της πλοήγησης, ο παίκτης είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και πυρά εναντίον των εχθρών για να τους καθυστερήσει και να τους προσπεράσει.

Πηγή εικόνας: Mattia Panizzolo