Release Athens 2023 και Amon Amarth έτοιμοι για το μεγαλύτερο... κουπί της ιστορίας!

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου θα γραφτεί metal ιστορία στο Release Athens αλλά και όπως όλα δείχνουν και ένα μεγάλο ρεκόρ!

Οι Amon Amarth είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά και επιβλητικά live acts του metal, συμμετέχοντας ως headliners στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου.

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της engaging παρουσίας τους στη σκηνή, είναι το ότι στη μέση του set τους, προλογίζοντας το "Put Your Back Into The Oar", o frontman Johan Hegg, προστάζει το κοινό "This is where you row like a Viking", καλώντας όλους να καθίσουν και να ξεκινήσουν το... κουπί!

Σε πολλές αρένες παγκοσμίως το κοινό τα πήγε «σχετικά» καλά. Οι Ελληνες όμως metalheads θα "αναγκάσουν" τους Amon Amarth να τους ανακηρύξουν νικητές για το μεγαλύτερο σε έκταση "κουπί" που είδαν ποτέ!

Πάρτε μια γεύση από το τι θα συμβεί:

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Amon Amarth θα είναι και οι ισοπεδωτικοί Kreator ενώ το lineup συμπληρώνουν, οι extreme metal masters, Heaven Shall Burn και μια από τις κορυφαίες metalcore μπάντες σήμερα, οι Bleed From Within.

Δείτε τον χαιρετισμό των Amon Amarth στο ελληνικό κοινό:

Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23)

+ Disturbed, Nova Twins & more tba (26/6/23)

+ Parkway Drive, Soulfly, Triptykon (27/6/23, Πλατεία Νερού)

Tιμή: 100€ (Όφελος 29€, αρχική τιμή 129€