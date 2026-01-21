Τα πρόσωπα του λαϊκού τραγουδιού

Η Βίκυ Καρατζόγλου, στις 23 και 30 Ιανουαρίου, στον «Σταυρό του Νότου Club», σας περιμένει για «Λαϊκά άνευ όρων».

Να είσαι απλός, ωραίος, άνετος, άμεσος, μάγκας και αλάνι. Να έχεις καθαρή ματιά, φωνή και τίποτα να μην σε οριοθετεί παρά μόνο η δημιουργική σου ανησυχία. Να κουβαλάς το όνομά σου όπως είναι, να το φροντίζεις, να το στιλβώνεις, να το κρατάς ψηλά και έντιμα να το κάνεις συστατική επιστολή για άξιες και δίκαιες δουλειές. Να τραγουδάς με πάθος, με μεράκι, να δουλεύεις, να μαθαίνεις, να παθαίνεις, να ξαναμαθαίνεις και στο τέλος να πετυχαίνεις αυτό που ενώνει και επιβεβαιώνει τη μουσική. Να πηγαίνεις όπου θες, όπως θες και να έχει σταθερό σημάδι τον «Σταυρό του Νότου», σημείο αναφοράς καλλιτεχνικό, πνευματικό.

Η Βίκυ Καρατζόγλου είναι όλα τα προηγούμενα και μια γυναίκα που σε κοιτά στα μάτια και κάνει την ευθεία ορίζοντα που δεν έχει σύνορα και απαγορεύσεις. Ο καλλιτέχνης, η καλλιτέχνιδα εν προκειμένω, δεν γνωρίζει τις βαθιές χαραγμένες ανθρώπινες κατασκευές και κινείται στην περιοχή του άνευ όρων. Παραδίδεται ολοκληρωτικά σε αυτό που κάνει, θέλει, προσμένει και το επιστρέφει στο κοινό μέσα από την καρδούλα της. Κι αν έξω κάνει κρύο και βρέχει, μέσα στον «Σταυρό του Νότου Club» έχει ζέστη, τη φωνή της Βίκυς Καρατζόγλου και σας περιμένει για δύο Παρασκευές (23 και 30 Ιανουαρίου, στις 22:00).

Θα την αγαπήσετε



Τη Βίκυ Καρατζόγλου θα την αγαπήσετε για τη φωνή της που είναι γλυκιά, δυνατή, ευγενική και γεμάτη σεβασμό για τους καλλιτέχνες, για τους μεγάλους δημιουργούς του παρελθόντος και για τους σύγχρονους του τώρα και του αύριο. Θα την αγαπήσετε για την κομψότητα και την αφοπλιστική αθωότητα που μεταφέρει η εικόνα της και ο τρόπος της να υπηρετεί το κάθε τραγούδι. Θα την αγαπήσετε για την αίσθηση της ευθύνης, της ταπεινότητας και της χαράς που μεταφέρει σε κάθε εκτέλεσή της. Θα την αγαπήσετε για…

Για σταματήστε μισό λεπτό. Η τύπισσα τα βάζει με τον τραγουδιστή των τραγουδιστών στην Ελλάδα, τον αξεπέραστο Στέλιο Καζαντζίδη. Ο αλγόριθμος, η περιέργεια, μας έβγαλε αυτό το βίντεο από την εκπομπή «Μουσικό Κουτί» [σ.σ παιζόταν στην ΕΡΤ]. Η εν λόγω τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Δεν θα ξαναγαπήσω». Και ενώ κανείς δεν πλησιάζει τον Στέλιο (ούτε αυτή βέβαια), καταφέρνει να δώσει το δικό της «χρώμα», να περάσει τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της που λέει «σεβασμός στους διαχρονικούς δασκάλους και προσπάθεια να το συνεχίσουμε από κει που το άφησαν». Η ερμηνεία της στο κομμάτι είναι αξιοπρεπέστατη, γεμάτη ήθος και αυθεντική προσπάθεια. Θα αγαπήσετε, λοιπόν, τη Βίκυ Καρατζόγλου και γι’ αυτό. Respect.

«Λαϊκά άνευ όρων»



Οι τελευταίες Παρασκευές του Ιανουαρίου ανήκουν στη φωνή της Βίκυς Καρατζόγλου που θα δώσει λόγο, αιτία και μορφή στο σχήμα «λαϊκά άνευ όρων». Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, όροι και κανόνες. Μόνο η ανάγκη, η επιθυμία και η ικανότητα να ενωθούν το παλιό και το νέο, το έντεχνο με το λαϊκό. Η Βίκυ θα οδηγεί και όλοι θα ακολουθούν, θα συμπράττουν. Και αναφορά στο συλλογικό, στο αλληλέγγυο δεν είναι τυχαία. Σε αυτό το εγχείρημα υπάρχουν δύο εκλεκτοί καλεσμένοι. Στις 23 Ιανουαρίου μαζί της θα είναι ο Δημήτρης Μπάσης και στις 30 Ιανουαρίου η Παυλίνα Βουλγαράκη. Και όσοι βρεθείτε στον «Σταυρό του Νότου Club» θα καταλάβετε πώς συμπορεύονται όλα τα πρόσωπα του λαϊκού.

INFO

ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

«Λαϊκά Άνευ Όρων»

Παρασκευές

23 & 30 Ιανουαρίου

Σταυρός του Νότου Club [Νέος Κόσμος, Αττική]

Guests:

Δημήτρης Μπάσης (23/1)

Παυλίνα Βουλγαράκη (30/1)

Διάρκεια: 180 λεπτά.

Εισιτήρια ΕΔΩ

Μαζί της οι μουσικοί:

Πιάνο: Οδυσσέας Αποστολοπουλος

Κιθάρα: Μιχάλης Ατσάλης

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Πνευστά: Διονύσης Θεοδόσης

Μπουζούκι: Νίκος Σαμαράς & Νίκος Βελλής

Οργάνωση παραγωγής: 360 Entertainment

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications.

*Η Βίκυ Καρατζόγλου σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

