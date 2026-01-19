Eurovision-Εθνικός τελικός: Τα 28 τραγούδια στη μάχη των εντυπώσεων και το μεγάλο φαβορί

Ποιοι καλλιτέχνες έχουν προβάδισμα στην καρδιά του κοινού;

Η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision έχει ξεκινήσει! Τα 28 τραγούδια, που θα διαγωνιστούν στο ξεχωριστό σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διοργάνωση της Βιέννης, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» το Σαββατοκύριακο, και πλέον οι Eurofans έχουν ολοκληρωμένη άποψη.

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον μεγάλο τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη.

