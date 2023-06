Ο πρωταγωνιστής του «Indiana Jones and the Dial of Destiny» στοχάστηκε το ταξίδι τεσσάρων δεκαετιών του εμβληματικού χαρακτήρα που υποδύεται.

Ο ηθοποιός Χάρισον Φορντ δάκρυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης για την τελευταία του εμφάνιση ως Ιντιάνα Τζόουνς και υποκλίθηκε στους θαυμαστές του.

Σε μια συναισθηματική συνέντευξη στο BBC Radio 1, ο Ford δήλωσε ότι ο ρόλος του ως Jones και η αγάπη που του δείχνουν οι θαυμαστές του τον σημάδεψαν για πάντα. Ο Φορντ, που γίνεται 81 ετών τον επόμενο μήνα, επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι και η τελευταία ταινία στην οποία υποδύεται τον Ιντιάνα Τζόουνς - ένα ρόλο με τον οποίο συνδέθηκε από το 1981 από την ταινία “Raiders of the Lost Ark.” («Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού»).

Μιλώντας στον παρουσιάστρια του BBC Radio 1 Ali Plumb, ο Ford είπε: «Νομίζω ότι αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτές τις ταινίες είναι το βάθος και η λεπτότητα του συναισθήματος και φυσικά η σημασία του συναισθήματος.

Ο οικοδεσπότης Plumb είπε στη συνέχεια σε έναν φανερά συγκινημένο Ford: «Μπορώ απλώς να πω, εκ μέρους όλων των θαυμαστών, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν μια όμορφη περιπέτεια. Σας αγαπάμε τόσο πολύ. Δεν θέλω να σε κάνω να κοκκινίσεις ή κάτι τέτοιο, αλλά σημαίνεις τα πάντα για εμάς και σε ευχαριστούμε».

Ο Ford φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τα καλά λόγια και μοιράστηκε το δικό του μήνυμα προς τους θαυμαστές, λέγοντας: «Πρέπει να σας το πω, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Είστε τα πάντα για μένα».

Η ταινία “Indiana Jones and the Dial of Destiny” βγαίνει στις αίθουσες στις 30 Ιουνίου.