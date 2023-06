Ακάθεκτος πατέρας 550 παιδιών εξακολουθεί και δωρίζει το σπέρμα του

Η επιθυμία του να βοηθήσει τα ζευγάρια που παλεύουν με την υπογονιμότητα, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν να συλλάβουν, συγκέντρωσε αρχικά τον θαυμασμό ορισμένων κύκλων.

Σε μια ιστορία που αψηφά τα συμβατικά πρότυπα και εγείρει σοβαρές ηθικές ανησυχίες, ένας Ολλανδός, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας ενός εκπληκτικού αριθμού παιδιών, που εκτιμάται ότι φτάνει τα 550, σε διάφορες χώρες, συνεχίζει να δωρίζει σπέρμα παρά την αντιμετώπιση νομικών αγωγών και τους αυξανόμενους φόβους για πιθανές αιμομικτικές σχέσεις μεταξύ των απογόνων του.

Ο άνδρας απέκτησε αρχικά φήμη για τις πλούσιες δωρεές σπέρματος, προσφέροντας το γενετικό του υλικό μέσω διαφόρων κλινικών γονιμότητας και αντισυμβατικών διαδικτυακών πλατφορμών. Η επιθυμία του να βοηθήσει τα ζευγάρια που παλεύουν με την υπογονιμότητα, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν να συλλάβουν, συγκέντρωσε αρχικά τον θαυμασμό ορισμένων κύκλων. Ωστόσο, καθώς αυξανόταν ο αριθμός των αναφερόμενων παιδιών που συνδέονταν με τις δωρεές του, αυξάνονταν και οι ανησυχητικές προεκτάσεις των πράξεών του.

Man who fathered up to 550 children around the world before being sued over incest fears is STILL donating sperm https://t.co/TeTWFpYcmr pic.twitter.com/wyAsmVMHea