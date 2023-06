Τρομοκρατημένες οικογένειες παρακολουθούσαν σήμερα (19 Ιουνίου) στο Europa-Park να υψώνονται στον αέρα μεγάλα σύννεφα καπνού.

Πλάνα από το πάρκο στο Rust, στα νοτιοδυτικά της Γερμανίας, δείχνουν εκατοντάδες επισκέπτες να αποχωρούν πανικόβλητοι καθώς υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε ένα κλιπ, φαίνεται πυκνός καπνός και φλόγες να υψώνονται πίσω από ένα από τα τρενάκια του λούνα παρκ.

Ένας άλλος που είδε το χάος να εκτυλίσσεται μπήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Λυπηρό - Φωτιά στο #europapark στην ισπανική περιοχή, ευτυχώς την είδαμε εγκαίρως για να φύγουμε από το εστιατόριο που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο. Ελπίζω όλες οι οικογένειες και τα παιδιά να είναι ασφαλή!».

Sad - Fire in #europapark in the Spanish area, luckily we saw it just in time to leave the restaurant adjacent to the building. Hope all families and children are safe! pic.twitter.com/Ee9UOR5RYe