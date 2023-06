Το τριήμερο του Release Athens X SNF Nostos ξεκινά και θα είναι εντυπωσιακό!

Την Τρίτη 20 Ιουνίου ξεκινάει το μουσικό τριήμερο που θα φιλοξενήσει μια πλειάδα σπουδαίων ονομάτων από μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών.

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Το Release Athens Χ SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ.

Τι έχουμε να δούμε σε κάθε μια από αυτές τις τρεις ημέρες;



Τρίτη 20 Ιουνίου: Rosalía, Central Cee, Tinashe, IAMDDB, Ayra Starr, Sidarta, Kandè



Πρώτη headliner η υπέροχη Rosalía, η τραγουδίστρια του flamenco που εξελίχθηκε σε μια σπουδαία pop star, και πλέον περιοδεύει σε όλα τα κορυφαία φεστιβάλ του πλανήτη. Από κοντά ακολουθεί και το έτερο μεγάλο όνομα της βραδιάς, ο Central Cee. Ο νεαρός ράπερ θεωρείται το πλέον ανερχόμενο αστέρι που βγάζει η βρετανική hip-hop σκηνή, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή των UK Charts με το “Sprinter”, το τραγούδι που υπογράφει μαζί με τον Dave. Την ίδια ημέρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τρεις εξαιρετικές εκπροσώπους της σύγχρονης R&B/neo soul σκηνής: την Tinashe, μια πολυπράγμων καλλιτέχνιδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο απόγειο της καριέρας της, την IAMDDB, την πιο ξεχωριστή εκπρόσωπο του σύγχρονου, βρετανικού trap/hip-hop και την Ayra Starr, ένα απ’τα μεγαλύτερα ταλέντα της μαύρης μουσικής σήμερα. Ο Sidarta και η Kandè θα ανοίξουν τη βραδιά στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ και στην Πλατεία Νερού, αντίστοιχα.



Τετάρτη 21 Ιουνίου: Röyksopp, Tash Sultana, M83, OMD, Dub Inc., Groundation, Μίκρο



Στη δεύτερη μέρα του Release Athens X SNF Nostos και στη σκηνή της Πλατείας Νερού, headliners θα είναι οι υπέροχοι Röyksopp. Οι Νορβηγοί φέρνουν στην Αθήνα την “True Electric” περιοδεία τους, όπου όπως λένε οι ίδιοι προσπαθούν να μεταφέρουν στο stage ότι συμβαίνει στο studio τους. Στον ίδιο χώρο θα δούμε φυσικά τους M83, το μοναδικό σχήμα του σπουδαίου Anthony Gonzalez, τους Orchestral Manoeuvres In The Dark, ένα απ’τα πιο επιτυχημένα synth-pop συγκροτήματα όλων των εποχών και τους Μίκρο, μια απ’τις σταθερές αξίες της εγχώριας electro-pop. Στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, headliners θα είναι οι Tash Sultana. Το φαινόμενο απ’την Αυστραλία θεωρείται το next big thing της μουσικής βιομηχανίας σήμερα και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, δύο θρυλικά reggae συγκροτήματα, οι Γάλλοι Dub Inc. και οι Groundation.



Παρασκευή 23 Ιουνίου: Siouxsie, Interpol, Echo & The Bunnymen, Viagra Boys, The Haunted Youth, In Trance 95



Τέλος, στο φινάλε του τριημέρου, πρώτο όνομα, η αξεπέραστη Siouxsie, στη μεγάλη της επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά από σχεδόν 15 χρόνια, σε μια συναυλία που αναμένεται να τιμήσουν όλες οι μουσικές φυλές της Αθήνας. Νωρίτερα, θα εμφανιστούν οι σπουδαίοι Echo & The Bunnymen του Ian McCullouch και του Will Sergeant, οι Ladytron, το κορυφαίο electro-pop γκρουπ απ’το Λίβερπουλ, ενώ τη βραδιά θα ανοίξουν οι πρωτοπόροι της εγχώριας dark wave σκηνής, In Trance 95. Στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, headliners θα είναι οι Interpol, ένα απ’τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που έβγαλε η Ν. Υόρκη στον 21ο αιώνα, οι «καυτοί» Viagra Boys και το ραγδαία ανερχόμενο project του Βέλγου Joachim Liebens, The Haunted Youth.



Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr / snfnostos.org