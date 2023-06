Innellea Reign Of Time / Steph - Σάββατο 17 Ιουνίου στο Bolivar

Bolivar και Blend παρουσιάζουν έναν από τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Σάββατο 17 Ιουνίου Bolivar και Blend παρουσιάζουν έναν από τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής τον dj/ producer Innellea! O καλλιτέχνης από το Μόναχο, συνδυάζει μελαγχολικά, κινηματογραφικά ηχοτoπία και μια ξεχωριστή κρουστική πινελιά στον μοναδικό και αφηρημένο ήχο του. Μαζί του Reign Of Time & Steph.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks:

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Ώρα Έναρξης: 21:00

Event Link: https://www.facebook.com/events/673002271205625

Προπώληση Εισιτηρίων : https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/innellea

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684