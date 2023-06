Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρυβε απόρρητα έγγραφα για πυρηνικά στην τουαλέτα του σπιτιού του

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με δεκάδες κούτες που περιείχαν απόρρητο υλικό.

Μετά τις κατηγορίες που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να πήρε μυστικά έγγραφα των ΗΠΑ και να τα έκρυψε στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα έξι φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν κούτες με έγγραφα σε διάφορα μέρη του σπιτιού του.

Οι συγκεκριμένες κούτες εμπεριέχουν έγγραφα με απόρρητο υλικό και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είναι τοποθετημένες μέσα στο ντους, στο μπάνιο, σε μια αίθουσα χορού αλλά και στην κρεβατοκάμαρά του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το 49 σελίδων κατηγορητήριο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να κρατούσε παράνομα διάφορα αρχεία, τα οποία εμπεριείχαν λεπτομέρειες για τα προγράμματα πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, τα πιθανά τρωτά σημεία της χώρας αλλά και των συμμάχων αυτής, καθώς ακόμα και έγγραφα στα οποία αποτυπώνονταν τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για στρατιωτικές επιθέσεις, που θα λειτουργούσαν ως αντίποινα.

Donald Trump stands accused of sharing a Pentagon "plan of attack" and storing top-secret nuclear weapons documents in his BATHROOM. https://t.co/WZsCHi4Ouv