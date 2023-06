Enrico Sangiuliano και Sama Abdulhadi στο Bolivar

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Σάββατο 10 Ιουνίου Bolivar & Blend παρουσιάζουν δυο περιζήτητα ονόματα της techno σκηνής του σήμερα, Enrico Sangiuliano & Sama Abdulhadi. O Ιταλός dj/producer που έχει κατακτήσει τα charts και έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο beatport ενώνει της δυνάμεις του στα decks με το κορίτσι από την Παλαιστίνη που επέβαλε την παρουσία της στον χώρο μετά από ένα επικό set από την πατρίδα της για το Boiler Room, που έσπασε όλα τα ρεκόρ μετρώντας σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια views ! Μαζί τους ο Manolaco.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks:

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Ώρα Έναρξης :21:00

Event Link: https://www.facebook.com/events/622154452706246

Προπώληση Εισιτηρίων : https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/enricosangiuliano/samaabdulhadi

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684