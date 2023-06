Εταιρεία στην Ινδία κλείδωσε τους υπαλλήλους στα γραφεία για να δουλέψουν παραπάνω (vid)

Οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν πολλές ώρες εργασίας και απαιτητικό φόρτο εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων, μια εταιρεία στην Ινδία βρέθηκε πρόσφατα υπό έλεγχο επειδή κλείδωσε τους υπαλλήλους της μέσα στο κτίριο των γραφείων της, εμποδίζοντάς τους ουσιαστικά να φύγουν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν πολλές ώρες εργασίας και απαιτητικό φόρτο εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες εργασίας τους, ορισμένοι από αυτούς αποφάσισαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να σχηματίσουν σωματείο για τη συλλογική αντιμετώπιση των παραπόνων τους. Ωστόσο, αντί να ξεκινήσει διάλογο ή να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που τέθηκαν, η διοίκηση προχώρησε σε μια ανησυχητική και παράνομη ενέργεια, κλειδώνοντας τους εργαζόμενους μέσα στο κτίριο των γραφείων.

Indian edtech founders are now literally locking in their employees.



Get the hell out of this country.



Nowhere else would anyone dare to pull off something like this. pic.twitter.com/zTFuN6vDCm