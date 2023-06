Release Athens 2023: Oλες οι metal προσφορές και τα απίστευτα combos!

To Release Athens διατηρεί τις τιμές στην metal προσφορές με κέρδος έως και 39 ευρώ!

Το Release Athens 2023 επιστρέφει και φέτος στην Πλατεία Νερού με περισσότερο metal από ποτέ. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας αφιερώνει 5 ημέρες για τον σκληρό ήχο με σπουδαία ονόματα που έχουν αφήσει εποχή καθώς και τα πιο ανερχόμενα συγκροτήματα του σήμερα!

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά μέρα είναι πλέον στην τελική τιμή προπώλησης, ωστόσο το Release Athens διατηρεί τις τιμές στα combo εισιτήρια για τις συγκεκριμένες μέρες, αυξάνοντας έτσι το όφελος με την αγορά προσφοράς.



Παρακάτω μπορείς να δεις τις 6 συνολικά διήμερες και τριήμερες προσφορές με κέρδος έως

και 39 ευρώ!

ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Nightwish, In Flames, Insomnium, Elysion (7/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Helloween, Jinjer, Beyond the Black, Silent Winter (17/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 85€ (κέρδος 21€, αρχική τιμή 106€)

Nightwish, In Flames, Insomnium, Elysion (7/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 80€ (κέρδος 16€, αρχική τιμή 96€)

Helloween, Jinjer, Βeyond the Black, Silent winter (17/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 80€ (κέρδος 16€, αρχική τιμή 96€)

Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins, OYD (26/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost, Skybinder (27/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 65€ (κέρδος 21€, αρχική τιμή 86€)



ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Nightwish, In Flames, Insomnium, Elysion (7/6/23, Πλατεία Νερού) + Helloween, Jinjer , Beyond the Black, Silent Winter (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 110€ (κέρδος 39€, αρχική τιμή 149€)

Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins, OYD (26/6/23, Πλατεία Νερού) + Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost, Skybinder (27/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 100€ (κέρδος 29€, αρχική τιμή 129€)

-------------------------------------------------------------

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια για κάθε μία από τις πέντε μέρες. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή

υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot