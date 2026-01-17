25 τραγούδια που όρισαν τη μουσική της δεκαετίας του 1980

20 τραγούδια της κασέτας και του βινυλίου που όρισαν τη μουσική της δεκαετίας του 1980 όπως μάς διασώζεται μέχρι σήμερα.

Mπορούμε να περιγράψουμε έστω, τη δεκαετία του 1980 με μια λίστα τραγουδιών; Μπορούμε να πετύχουμε ένα τέτοιο στόχο, για μια δεκαετία όπου η δισκογραφία θριάμβευσε, έγινε σχεδόν μια ολοκληρωμένη βιομηχανία με ένα αρκετά επικερδές προϊόν. Η πρόκληση είναι τεράστια, θα το τολμήσουμε.

Μερικά δεδομένα για τη δεκαετία του 1980

Όρια Πωλήσεων: Για να γίνει ένας δίσκος χρυσός στην Ελλάδα τη δεκαετία του '80, έπρεπε να ξεπεράσει τις 50.000 πωλήσεις, ενώ για τον πλατινένιο το όριο ήταν οι 100.000 (τα όρια αυτά μειώθηκαν δραματικά στις επόμενες δεκαετίες).

Κυριαρχία Βινυλίου & Κασέτας: Το βινύλιο (LP 33 στροφών) ήταν το κύριο μέσο, ενώ η κασέτα κυριαρχούσε στις λαϊκές πωλήσεις.

Πειρατεία: Η αντιγραφή κασετών στο σπίτι ή σε καταστήματα ήταν εκτεταμένη, με εκτιμήσεις ότι 8 στις 10 κασέτες στην αγορά στις αρχές του '80 ήταν προϊόντα παράνομης αντιγραφής.

Εισαγωγή CD: Αν και το CD εφευρέθηκε το 1982, στην Ελλάδα άρχισε να κερδίζει έδαφος στα τέλη της δεκαετίας, παραμένοντας ακριβό για το μέσο καταναλωτή.

Ζητήσαμε μια εκτίμηση από το Gemini της Google για το πόσοι δίσκοι ελληνικής μουσικής πωλήθηκαν στη δεκαετία του 1980. Από 35 ως 50 εκατομμύρια αντίτυπα, ήταν η εντυπωσιακή απάντηση του. Αρκεί όμως αυτό για να αποτυπωθεί η αγάπη του κόσμου για την κατανάλωση μουσικής στα 80s;

