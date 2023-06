Με εξωφρενικό ποσό αποχώρησε ο Καραγκούνιας από το Survivor (vid)

Αρκετά πλουσιότερος επιστρέφει στην Ελλάδα ο Τάκης Καραγκούνιας, μετά από την συμμετοχή του στο Survivor.

Ο Τάκης Καραγκούνιας είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το Survivor All Star στο επεισόδιο της Πέμπτης (1/6). Ο -πρώην πλέον- παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, αποχώρησε με εξαψήφιο ποσό, όπως και ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέονοι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, ο Νίκος Μπάρτζης κραύγασε «ναι» από τον απέναντι πάγκο προκαλώντας την έκπληξη τόσο της κόκκινης ομάδας όσο και του παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης. «Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει» τόνισε, εμφανώς απορημένος, ο μισθοφόρος και πρώην παίκτης της κόκκινης ομάδας με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη το συμβούλιο του νησιού.

Ωστόσο επειδή έμεινε περισσότερο χρονικό διάστημα, έφυγε από τον Άγιο Δομίνικο με μεγαλύτερο λογαριασμό από τον συμπαίκτη του και συγκεκριμένα αυξημένο κατά 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Τάκης Καραγκούνιας που φεύγει από το Survivor All Star μόλις 40 μέρες πριν τον τελικό, επιστρέφει στην Ελλάδα έχοντας κερδίσει 105.000 ευρώ.

Είναι, βέβαια, λογικό πως όσο περισσότερο μένει κάποιος παίκτης στον Άγιο Δομίνικο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσό με το οποίο θα φεύγει.

Η λίστα με τα χρήματα που έχουν πάρει όσοι αποχώρησαν