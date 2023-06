Τρομακτικό τροχαίο στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «πέταξε» μετά τη σύγκρουση (vid)

Σοκαριστικό τροχαίο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο εκσφενδονίστηκε έπειτα από σύγκρουση.

Ένα τρομακτικό τροχαίο καταγράφηκε από την κάμερα ενός αστυνομικού σε δρόμο στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Τζόρτζια, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν ένα ακινητοποιημένο όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Τότε ένα IX που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με γερανό οδικής βοήθειας, εκτινάχθηκε στον αέρα και τελικά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο.

Η 20χρονη οδηγός του IX εκτινάχθηκε και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Η ζωή της πάντως, δεν διατρέχει κίνδυνο.

A driver survived with serious injuries after hitting a tow truck ramp off a highway in Georgia. Police were on scene for another crash when bodycam video captured the moment. pic.twitter.com/VYZ9VfiSJk