Ο μελωδικός Hozho έρχεται στο Bolivar Beach Club για το απόλυτο full moon party!

Το Bolivar παρουσιάζει το μεγαλύτερο full moon party της πόλης με καλεσμένο τον dj/producer Hozho!

Το Σάββατο 3 Ιουνίου το Bolivar παρουσιάζει το μεγαλύτερο full moon party της πόλης με καλεσμένο τον dj/producer Hozho! Ο Πορτογάλος καλλιτέχνης έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή, έχοντας εκατομμύρια streams και ένα τεράστιο fanbase βασισμένο στον δικό του προσωπικό ήχο το melodark και υπόσχεται ένα αξέχαστο μελωδικό μουσικό ταξίδι. Μαζί του ο Mikee σε ένα after hours set αλλά και οι Maria Papidaki, Evi Sidiropoulou & Steph.

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Event Info:

Ώρα Έναρξης: 21:00

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684