Η Naughty Dog δουλεύει ήδη στο επόμενο single player game της

H εταιρεία ανακοίνωσε πως πάει πίσω και το multiplayer του The Last of Us.

Το multiplayer τμήμα του The Last of Us φαίνεται πως πήγε πιο πίσω, αφού η Naughty Dog προχώρησε σε μια σχετική ανακοίνωση μετά τα παράπονα χρηστών ότι δεν είδαν κάτι σχετικό στο πρόσφατο PlayStation Showcase event.

Η γνωστή ομάδα ανάπτυξης σημείωσε πως το κομμάτι του multiplayer (που έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό) θα καθυστερήσει για να δουλευτεί ακόμη περισσότερο, ενώ το στούντιο επιβεβαίωσε πως εργάζεται και ταυτόχρονα σε ένα νέο single player game.

Πληροφορία για το νέο game δεν υπάρχει και κάποιοι ήδη άρχισαν να ελπίζουν πως θα μάθουμε σύντομα για το The Last of Us: Part 3.

Κάτι τέτοιο πάντως δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή επίσημα σε κανένα επίπεδο.

Κάποιοι αναφέρουν πάντως φήμες ότι η Bungie έχει αναλάβει το κομμάτι των live service games και πως το multiplayer του The Last of Us δεν πήρε το «ΟΚ» από εκεί ακόμη.

Μένει να δούμε περισσότερα στο επόμενο διάστημα.