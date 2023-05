Δεν έλειψαν τα ευτράπελα στις τουρκικές εκλογές: Spiderman, αρνί και φορείο έκαναν την εμφάνισή τους (vid)

Απρόοπτα περιστατικά έλαβαν χώρα στις τουρκικές εκλογές.

Στις κάλπες οδηγήθηκαν οι πολίτες στην Τουρκία για τις εθνικές εκλογές. Οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμετρώνται για την τουρκική προεδρία, με τον πρώτο να φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα με αρκετούς Τούρκους να τρολάρουν τη διαδικασία. Μια γυναίκα που πήγε να ψηφίσει μαζί με το αρνάκι της, στο οποίο είχε φορέσει και ρούχα.

🗳️ A woman casts her vote in Istanbul with her pet lamb in Türkiye's first-ever presidential runoff pic.twitter.com/ZqO5FkmC1C