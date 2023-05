Το Google Play Games for PC διαθέσιμο στην Ελλάδα και άλλες 39 νέες ευρωπαϊκές χώρες (vid)

Έφτασε και στη χώρα μας η δυνατότητα απόλαυσης Android games σε υπολογιστή.

Η υπηρεσία Google Play Games for PC επεκτείνεται σε περισσότερες χώρες και πλέον προσφέρεται και στην Ελλάδα.

Η Google ανακοίνωσε την υποστήριξη σε 40 νέες χώρες της Ευρώπης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός χωρών φτάνει πλέον τις 56 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να δοκιμάσουν στον υπολογιστή τους πάνω από 100 γνωστά Android games, όπως τα Asphalt 9, Homescapes και Last Fortress.

Οι απαιτήσεις, δε, για τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι ιδιαίτερες, αφού θα πρέπει να έχετε απλά ένα σύστημα με Windows 10, δίσκο SSD, 8GB RAM, 4πύρηνη CPU με Intel UHD 630 graphics.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό πρόγραμμα στον υπολογιστή σας από το επίσημο site της εφαρμογής Google Play Games for PC, από εδώ.

You can now play your favorite mobile games on PC! Download Google Play Games now, and enjoy uninterrupted, seamless gaming—no matter the screen: https://t.co/1YJKYYicH2



*Now available in over 40 European countries and New Zealand. pic.twitter.com/1Ymxf14q1K