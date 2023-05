To TikTok ετοιμάζει το δικό του AI chatbot με την ονομασία Tako

Για βοήθεια στην καθημερινότητα των χρηστών στην εφαρμογή.

To TikTok φαίνεται πως αναπτύσσει και δοκιμάζει το δικό του AI chatbot με την ονομασία Tako.

Ο ψηφιακός αυτός βοηθός θα προτείνει videos βάσει των όσων των ρωτούν οι χρήστες, όπως τουλάχιστον μαρτυρούν εικόνες του που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας Verge.

Ειδικοί στο χώρο της τεχνολογίας εκτιμούν πως μια τέτοια προσέγγιση θα αλλάξει άρδην τον τρόπο που ψάχνουν και εντοπίζουν περιεχόμενο οι χρήστες.

Ο Tako θα βρίσκεται στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης (πάνω από τα εικονίδια των χρηστών) και θα μπορεί να ξεκινάει αμέσως μόλις κάποιος πατήσει πάνω του.

Η επικοινωνία με τον χρήστη της εφαρμογής θα γίνεται μέσω ερωταπαντήσεων και προς το παρόν το TikTok χαρακτηρίζει το Tako ως «πείραμα».

Μάλιστα, φαίνεται πως τα πρώτα τεστ που έχουν γίνει ολοκληρώνονται με τη βοήθεια μικρής ομάδας χρηστών στις Φιλιππίνες.

2/ Tako is powered by a third-party chat assistant and is designed to help make it easier to discover entertaining and inspiring content on TikTok. No current plans for this beyond these early tests, but we're excited to hear your feedback!