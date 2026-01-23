Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ

Το Tiktok περνάει σε άλλα χέρια στις ΗΠΑ

Η ByteDance οριστικοποίησε τη συμφωνία για τη δημιουργία ξεχωριστής αμερικανικής οντότητας, αποφεύγοντας την απαγόρευση λειτουργίας του TikTok στη χώρα, ικανοποιώντας την απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η ByteDance διατηρεί περίπου το 20% στο νέο σχήμα TikTok USDS Joint Venture LLC, ενώ το υπόλοιπο πλειοψηφικό πακέτο περνά σε μη Κινέζους επενδυτές και συγκεκριμένα τις Oracle, Silver Lake και την κρατικά υποστηριζόμενη MGX από τα ΗΑΕ που αποκτούν από 15% η καθεμία.

Η συμφωνία έκλεισε λίγο πριν από τη διορία της 22ης Ιανουαρίου, που είχε τεθεί με Προεδρικό Διάταγμα, πριν ενεργοποιηθεί η ομοσπονδιακή απαγόρευση της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Στο νέο σχήμα, η Oracle αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού επενδυτή και κύριου εταίρου για την ασφάλεια δεδομένων, με την αμερικανική πλευρά να τονίζει ότι τα δεδομένα των Αμερικανών πολιτών και όλο το περιβάλλον εποπτείας θα εντός της χώρας.

Ο πρώην head of operations του TikTok, Adam Presser, αναλαμβάνει CEO της αμερικανικής οντότητας, με την αγορά να αποτιμά το deal κοντά στα 14 δισ. δολάρια.