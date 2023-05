Οι πιο δυστυχισμένες χώρες του κόσμου: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Από τον κατάλογο που δημοσίευσε και φέτος ο καθηγητής του πανεπιστημίου Johns Hopkins, Στιβ Χάνκε, διαπιστώνει κανείς ότι τόσο η ανέχεια και ο πληθωρισμός όσο και οι εμπόλεμες συνθήκες κρίνονται καθοριστικές για την τοποθέτηση των κρατών.

Η Ζιμπάμπουε είναι η πιο δυστυχισμένη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Βενεζουέλα, την Κούβα και την εμπόλεμη Συρία. Αυτό προκύπτει από έναν ετήσιο «δείκτη δυστυχίας», ο οποίος κατατάσσει σχεδόν 160 χώρες με βάση παράγοντες όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός και τα ποσοστά τραπεζικού δανεισμού.

There is a persistent myth of "the happy poor". It's just that: a myth.



While happiness and life satisfaction are of course driven by many other things as well, people in poor countries are on average much more unhappy. Economic growth matters.https://t.co/UrypZvRS1Y pic.twitter.com/thyhbFSVyo