Πονοκέφαλος ο υπέρογκος αριθμός απλήρωτων προστίμων.

Η Κυβέρνηση του Άντριους πρέπει να προβληματίζεται από το μεγάλο αριθμό των απλήρωτων προστίμων στη Βικτώρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει παραβάτης που καλείται πάνω από 700.000 δολάρια για παράβαση του ορίου ταχύτητας, παράνομη στάθμευση και μη καταβολής του αντίστοιχου αντίτοιμου σε διόδια.

Οι Αρχές της πολιτείας καλούνται να μειώσουν το χρέος εισπράττοντας τα πρόστιμα, μερικά από τα οποία ήταν απλήρωτα εδώ και χρόνια. «Δεν έχουν κάνει απολύτως καμία ενέργεια για να προσπαθήσουν να αποπληρώσουν το πρόστιμό τους με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Fines and Civil Enforcement Κρεγκ Χάουαρντ.

