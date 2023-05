Συντριβή αεροσκάφους σε ορεινή δύσβατη περιοχή στην Ελβετία: Τρεις νεκροί

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του RTN υπήρχαν αρκετά θύματα, ωστόσο τελικά σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας οι νεκροί ανέρχονται σε τρεις.

Ένα ιδιωτικό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Ponts-de-Martel στην Ελβετία κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του RTN υπήρχαν αρκετά θύματα, ωστόσο τελικά σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας οι νεκροί ανέρχονται σε τρεις.

Συγκεκριμένα έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και οι δύο επιβάτες. Η συντριβή σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας έλαβε χώρα «σε δασώδη περιοχή η οποία είναι δύσκολη στην πρόσβαση».

Αυτό σημαίνει πως οι διασώστες και η αστυνομία δυσκολεύτηκαν να προσεγγίσουν τα συντρίμμια που βρίσκονται σε απόκρημνη περιοχή. Το αεροσκάφος ανήκε σε ελβετική εταιρεία και είχε απογειωθεί το πρωί από το αεροδρόμιο La Chaux-de-Fonds για πτήση περιήγησης στα αξιοθέατα της περιοχής.

