New York Times: «Η Ελλάδα λέει ότι δεν διώχνει τους μετανάστες στη θάλασσα, πιάστηκε στα πράσα»

Οι δημοσιογράφοι των NYT αναφέρουν ότι πήραν συνεντεύξεις από 11 αιτούντες άσυλο τους οποίους εντόπισαν σε ένα κέντρο κράτησης στη Σμύρνη, στα τουρκικά παράλια.

Ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Η Ελλάδα λέει ότι δεν διώχνει τους μετανάστες στη θάλασσα. Πιάστηκε στα πράσα», δημοσίευσε η New York Times παρουσιάζοντας βίντεο και μαρτυρίες μεταναστών.

Το βίντεο (δείτε εδώ) φέρεται να καταγράφηκε από ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών και αιτούντων άσυλο και βασίζεται σε μαρτυρίες των ίδιων των ανθρώπων που φέρονται να επέβαιναν στη συγκεκριμένη λέμβο.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στους NYT, οι μετανάστες -ανάμεσά τους και παιδιά- αρχικά περισυνελέγησαν και στην συνέχεια οδηγήθηκαν πίσω στη θάλασσα, δηλαδή έγινε επαναπροώθηση (push back), μέσα σε μια βάρκα και τελικά, εγκαταλείφθηκαν από το Ελληνικό Λιμενικό.

For the very first time a Greek pushback was filmed from the moment Greek forces captured people on the island of Lesbos to the moment they forced women & children on a EU-funded vessel & left them alone at sea. Great & important work by @MatinaStevis https://t.co/2Z0OsNSuVX