Εκλογές στην Τουρκία: Τα τελικά αποτελέσματα

Οριστικά αποτελέσματα από την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Τουρκίας. Το εκλογικό θρίλερ έλαβε τέλος περίπου ένα 24ωρο από όταν ξεκίνησε η μετάδοση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων.

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Τουρκίας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/5), τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις προεδρικές εκλογές.

Νικητής του πρώτου γύρου των εκλογών αναδεικνύεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ποσοστό 49,51% και δεύτερος ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με 44,88%, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

«Αποφασίστηκε η διεξαγωγή του β' γύρου των εκλογών την Κυριακή 28 Μαΐου 2023», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ο επικεφαλής της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής της Τουρκίας (YSK) επιβεβαίωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα περάσουν σε δεύτερο γύρο μεταξύ του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του κύριου αντιπάλου του στις 28 Μαΐου, καθώς κανένας από τους δύο δεν μπορεί να φτάσει το όριο του 50% για να κερδίσει οριστικά.

Ο πρόεδρος του YSK Αχμέτ Γενέρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι με περίπου 35.000 ψήφους που απομένουν να καταμετρηθούν, ο Ερντογάν είχε 49,51% υποστήριξη και ο αντίπαλός του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 44,88%.

Türkiye: central electoral commission (YSK) has announced that for the first time in Turkish history, there will be a second round of the presidential election between R. T. Erdoğan (AKP~NI) and K. Kılıçdaroğlu (CHP-S&D) on 28 May.https://t.co/YhAdBpSV4A