Η εξήγηση για τις φήμες περί θανάτου του Τζορτζ Σόρος, ενώ είναι ζωντανός

Σάλος έχει προκληθεί στο Twitter μετά την έντονη φημολογία ότι ο Σόρος έχει πεθάνει.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φήμες ότι ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος και επενδυτής Τζορτζ Σόρος απεβίωσε. Οι φήμες αυτές προκάλεσαν ανησυχία και σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους.

Παρά τις φήμες, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Τζορτζ Σόρος είναι ζωντανός και υγιής και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν το αντίθετο. Γιατί, λοιπόν, αυτές οι ψευδείς φήμες για τον θάνατό του κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Μια πιθανή εξήγηση για την εξάπλωση αυτών των φημών είναι το γεγονός ότι ο Σόρος είναι μια ισχυρή φιγούρα στον σύγχρονο πολιτικό διάλογο. Έχει ασκήσει έντονη κριτική στα αυταρχικά καθεστώτα και έχει υποστηρίξει προοδευτικούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την προώθηση της δημοκρατίας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

BREAKING: Reports coming that George Soros has allegedly diеd of heart attaсk #GeorgeSoros pic.twitter.com/jXV28OBq3y

Ορισμένοι από τους εχθρούς του Σόρος έχουν προσπαθήσει να τον απαξιώσουν διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες για την προσωπική του ζωή και τις πολιτικές του δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αντικείμενο πολυάριθμων θεωριών συνωμοσίας, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αντισημιτικά τροπάρια και άλλες μορφές φανατισμού.

No. George Soros has not died. The news of his heart attack is fake. pic.twitter.com/hXQVPPuYqi