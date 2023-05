Η φωνή του Χίτλερ σόκαρε τους επιβάτες τρένου στην Αυστρία

Στο πλήθος επικράτησε ανησυχία και ο ένας κοιτούσε τον άλλον. Αντί για τις ανακοινώσεις που αφορούν στα δρομολόγια, οι επιβάτες ενός υπεραστικού τρένου στην Αυστρία άκουσαν από τα ηχεία μία ομιλία του Αδόλφου Χίτλερ

Οι επιβάτες έμειναν άφωνοι, ακούγοντας ξαφνικά «Heil Hitler» και «Sieg Heil», ενώ ο οδηγός του τρένου αποκάλυψε ότι υπήρξαν πολλά τέτοια περιστατικά τις τελευταίες ημέρες.

Ο Νταβίντ Στούγκμιούλερ, βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων, είπε ότι η ομιλία του Χίτλερ παίχτηκε μέσω της ενδοεπικοινωνίας λίγο πριν το τρένο, ένα OEBB Railjet 661, φτάσει στη Βιέννη.

«Το ακούσαμε σε δύο φάσεις», είπε και πρόσθεσε: «Πρώτα ήταν 30 δευτερόλεπτα μιας ομιλίας του Χίτλερ και μετά το Sieg Heil».

Hitler speech played on Austrian train's loudspeaker, as two are charged https://t.co/3hViGjsE9j