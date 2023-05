«Ντέρμπι» στην Eurovision: Σαρωτική η Loreen και η Σουηδία-Κέρδισε τα βλέμματα το Ισραήλ με την Noa Kirel (vids)

Τρεις χώρες έχουν κερδίσει την παράσταση και διεκδικούν τη πρωτιά.

Μεγάλη μάχη θα δοθεί για την πρωτιά στην φετινή Εurovision Αρχικά, η Loreen πήρε θέση στην σκηνή με το τραγούδι Tattoo, λαμβάνοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού στην M&S Bank Arena. Το στάδιο πραγματικά σείστηκε από τις ζητωκραυγές.

You're stuck on me like a tattoo-hoo-hooooo! 🇸🇪 #Eurovision pic.twitter.com/3hs0zFfZm7