Ο αγώνας μιας γυναίκας να διατηρήσει ζωντανή μια διάλεκτο που μιλά μόνο εκείνη

Η 90χρονη Katrina Esau είναι η τελευταία γνωστή ομιλήτρια της αφρικανικής γλώσσας «Nǁng».

Όταν ήταν κοριτσάκι στο Βόρειο Ακρωτήριο της Νότιας Αφρικής, η Katrina Esau σταμάτησε να μιλάει τη μητρική της γλώσσα, Nǁng, επειδή την κορόιδευαν. Τώρα, σε ηλικία 90 ετών, είναι η τελευταία γνωστή ομιλήτρια της Nǁng, μιας από τις αυτόχθονες γλώσσες της Νότιας Αφρικής που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί λόγω της πολυετούς αποικιοκρατίας και του απαρτχάιντ.

«Ντρεπόμασταν όταν ήμασταν νεαρά κορίτσια και σταματήσαμε να μιλάμε τη γλώσσα», δήλωσε η Esau στο Reuters. Αντ' αυτού μιλούσε Αφρικάανς, τη γλώσσα που προώθησαν οι λευκοί μειονοτικοί κυβερνήτες της Νότιας Αφρικής.Αργότερα, ως ενήλικη, η Esau συνειδητοποίησε τη σημασία της διατήρησης της μητρικής της γλώσσας και ίδρυσε ένα σχολείο στην πόλη της, το Upington, προκειμένου να τη μεταδώσει στις νεότερες γενιές.

