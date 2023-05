O Elon Musk βρήκε ήδη την επόμενη CEO του Twitter

Ποια θα αντικαταστήσει τον δισεκατομμυριούχο στο τιμόνι της πλατφόρμας;

Ο Elon Musk ανακοίνωσε πως αλλάζει CEO για το Twitter και μάλιστα αποκάλυψε από τα social media του πως έχει ήδη προχωρήσει τη σχετική διαδικασία πρόσληψης.

Ο ίδιος δεν ανέφερε όνομα και απλά περιορίστηκε στο να πει ότι θα αναλάβει τα ηνία το νέο στέλεχος μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες.

Ο Musk θα συνεχίσει στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter ως εκτελεστικός διευθυντής, επιβλέποντας όλες τις αλλαγές της πλατφόρμας.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.