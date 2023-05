Την Παρασκευή 12 Μαΐου η Korolova στο Bolivar

Σάββατο 13 Μαΐου, Mamacita Support From Dj The Boy / Mr Chi / Dj Paco

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο ακολουθεί στο Bolivar με δύο μοναδικά event για όλα τα μουσικά γούστα ! Παρασκευή 12 Μαΐου η εκρηκτική Ουκρανή Dj Korolova έρχεται να απογειώσει το κοινό της με μελωδίες και δυνατά beat. Μαζί της o Steph.

Σάββατο 13 Μαΐου για πρώτη φορά στην Αθήνα έρχεται το no 1 international reggaeton / r&b party “Mamacita” και προσγειώνεται από τα μεγαλύτερα dancefloors του πλανήτη, με εμφανίσεις σε Ibiza, Λονδίνο, Ιταλία και πολλών άλλων προορισμών διασκέδασης, με τους djs και τους performers του στην παραλία του Bolivar για μια ξέφρενη βραδιά. Το intro της βραδιάς αναλαμβάνουν οι δικοί μας κορυφαίοι εκπρόσωποι τους είδους Dj The Boy/ Mr Chi/ Dj Paco.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Event Info Dj Korolova Friday 12 May :

Door Open : 21:00

Είσοδος: 10€

Event Link: https://www.facebook.com/events/604634848229854

Tickets Presale: https://www.facebook.com/events/960928721562884

Event Info Mamacita Saturday 13 May:

Door Open : 21:00

Είσοδος: 15€ με ποτό

Event Linκ: https://www.facebook.com/events/237335225326924

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684 -6989860678